Nel quartiere Is Mirrionis un nuovo sportello di accoglienza

(ANSAmed) - CAGLIARI, 12 NOV - Aperto il nuovo "Sportello diaccoglienza" in via Premuda n. 48, nei locali dell'ex asilo, nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari. Con il supporto dell'amministrazione comunale, l'iniziativa fa parte del progetto 'Portierato sociale', attività di accompagnamento degli inquilini coinvolti nella sperimentazione del portierato sociale del programma ITI Is Mirrionis 2014-2020 (azione 1, sub azione 1.4), mira a dare supporto e orientamento alle cittadine e ai cittadini, facilitando l'accesso a servizi essenziali e promuovendo una maggiore inclusione sociale. Lo 'Sportello di accoglienza' sarà operativo 2 mattine e 2 pomeriggi alla settimana, per offrire una serie di servizi di assistenza e consulenza su misura per le esigenze dei residenti e delle famiglie del territorio. Lo sportello fungerà da orientamento sui servizi del territorio con al fornitura di informazioni aggiornate sulle risorse disponibili nella zona; Assistenza per la compilazione di domande online e bandi comunali con il supporto nella preparazione e invio di documentazione necessaria per accedere a contributi, agevolazioni e servizi. Si potranno attivare Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e Pec (Posta elettronica certificata) e si potrà ottenere una consulenza per la stesura e l'aggiornamento del curriculum vitae per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.Possibile anche la prenotazione Cupweb (sistema di prenotazione e pagamento prestazioni ambulatoriali specialistiche del Servizio sanitario della Regione) per visite mediche: supporto nella prenotazione di prestazioni sanitarie Lo 'Sportello di accoglienza' è aperto martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 18.Telefono 392.3630914, email itiportieratosocialecagliari@gmail.com. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA