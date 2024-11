ROMA - "I terribili attacchi di ieri in Libano hanno ucciso almeno altri 7 bambini, facendo salire il bilancio a oltre 200 dall'ottobre 2023. Secondo il diritto internazionale umanitario, i bambini non devono mai essere un bersaglio. La loro protezione è un obbligo legale. Un cessate il fuoco è imperativo per porre fine a questa violenza devastante". Lo afferma Unicef Libano su X.





