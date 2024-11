In Spagna nuovi arrivi di migranti alle Canarie e nel sud

(ANSAmed) - MADRID, 08 NOV - Ancora arrivi di migranti presso le coste della Spagna. Gli ultimi casi segnalati, secondo l'agenzia di stampa Efe, sono quelli di un gommone e un'altra barca soccorsi nella notte alle isole Canarie: nel primo caso, a bordo c'erano 67 persone fatte poi sbarcare a Lanzarote; nel secondo, si trattava di un gruppo di 101 persone accompagnato, dopo la prima assistenza in mare, fino all'isola de El Hierro.Anche nella giornata di ieri ci sono stati alcuni sbarchi, ha reso noto il servizio di salvataggio marittimo spagnolo: 47 persone sono state soccorse in mare e condotte sempre a El Hierro, 30 a Cadice, 7 ad Almeria (area in cui è stato notificato anche un disperso) e 41 in porti delle Baleari.(ANSAmed).

