In Marocco quasi 37 milioni di abitanti, rileva censimento

Il censimento in Marocco ha contato esattamente 36.828.330 residenti al primo settembre. Nel 2014, anno della precedente conta, la popolazione si attestava a 33.848.242. L'aumento del numero di abitanti è correlato alla crescita del numero di nuclei familiari che, secondo il quadro presentato al Ministero dell'Interno, sono oggi 9.275.038, rispetto ai 7.313.806 del 2014, con un aumento del 26,82%.In crescita anche il numero di stranieri residenti sul territorio marocchino: 148.152 oggi, con un segno positivo del 71,86% rispetto a 10 anni fa, quando erano 61.946. La raccolta dati di questo censimento è stata fatta lungo tutto il mese di settembre, e ha riguardato 37.109 distretti suddivisi tra 25.167 in ambiente urbano e 11.942 in ambiente rurale. Per portare a termine questo censimento, sono stati mobilitati 40.883 investigatori, 11.904 controllori e 1.071 supervisori comunali.L'Alto Commissariato per il piano, responsabile dell'operazione, ha acquisito 55.000 tablet elettronici, cofinanziati dal Ministero dell'Educazione nazionale, della Scuola materna e dello Sport, che li recupererà al termine dei lavori sul campo del censimento, nell'ambito della promozione del progetto della scuola digitale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA