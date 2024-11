Razzo esplode vicino aeroporto Tel Aviv, non ci sono feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 NOV - Un razzo lanciato dal Libano è caduto ed è esploso in uno dei parcheggi dell'aeroporto internazionale di Tel Aviv. Non ci sarebbero feriti, riferisce l'Idf. Un volo in decollo per Parigi è stato fermato sulla pista dello scalo. (ANSAmed).

