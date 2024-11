La Ocean Viking salva 140 migranti al largo delle coste libiche

(ANSAmed) - MARSIGLIA, 06 NOV - La nave Ocean Viking dellaSos Mediterranee ha tratto in salvo questa mattina 140 migranti, inclusi quattro bambini, al largo delle coste libiche: lo ha reso noto la ong in un comunicato. I migranti, che stavano cercando di raggiungere l'Europa, erano stipati in una imbarcazione di legno troppo piccola per un così alto numero di persone a bordo. "L'imbarcazione era sovraccarica, si inclinava pericolosamente e rischiava di capovolgersi", ha spiegato la ong. Tra i migranti c'erano anche cinque donne, oltre ai quattro bambini. Il gruppo è stato assistito dal personale della Sos Mediterranee e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dall'inizio dell'anno sono scomparse o morte nel Mediterraneo 1.710 persone che cercavano di raggiungere l'Europa. (ANSAmed).

