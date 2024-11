Aumentano gli sbarchi nelle isole dell'Egeo sud-est

(ANSAmed) - ATENE, 5 NOV - Il ministro greco per la Migrazione e l'Asilo, Nikos Panagiotopoulos, ha dichiarato all'emittente pubblica Ert che le isole "nell'Egeo sud-orientale e Rodi stanno attualmente vivendo una pressione migratoria" che, per il momento, "non è legata alla situazione in Medio Oriente".Stando ai dati del ministero, quest'anno la Grecia ha registrato un aumento del 30% dei flussi migratori verso Rodi e le isole dell'Egeo sud-orientale.Secondo il giornale locale Rodiaki, nell'ultima settimana di ottobre sono arrivati più di 700 richiedenti asilo a Rodi, che non ospita un centro di accoglienza come quelli finanziati dall'Unione europea in altre isole elleniche.Una situazione analoga si verifica anche a Creta, dove si sta assistendo negli ultimi mesi all'aumento delle operazioni di soccorso di pescherecci con a bordo i migranti partiti dalla Libia. Le autorità locali di Creta e Rodi hanno più volte sottolineato ai media la mancanza di personale, compreso quello della guardia costiera, per gestire il fenomeno. Dopo i soccorsi, i migranti vengono di regola trasferiti nei centri della Grecia continentale."Attualmente i centri (di accoglienza) sulle isole hanno un tasso di occupazione del 100%. Ma sulla terraferma sono pieni solo al 55%, il che lascia spazio di manovra in caso di aumento degli arrivi sulle isole", ha aggiunto il ministro greco.(ANSAmed).

