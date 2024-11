Esercitazione navale a Tunisi per rafforzare sicurezza nel Med

TUNISI - La Tunisia ospita da oggi al 15 novembre l'esercitazione navale multilaterale 'Phoenix Express 24', in collaborazione con US Africa Command (Comando militare Usa in Africa) e con la partecipazione di 1.100 soldati e osservatori in rappresentanza di 12 Paesi, ovvero Algeria, Libia, Marocco, Mauritania, Senegal, Turchia, Italia, Malta, Belgio, Georgia, Stati Uniti, oltre alla Tunisia.

Nove navi militari attraccheranno sulla costa settentrionale della Tunisia per prendere parte all'esercitazione, ha affermato il ministero della Difesa in un comunicato, precisando che "l'obiettivo è quello di aumentare la cooperazione e il coordinamento tra gli equipaggi navali, addestrarli a gestire le attrezzature marittime e sviluppare le loro competenze nella lotta alle attività illegali in mare, come il contrabbando e la tratta di esseri umani, al fine di preservare la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo", ha aggiunto la stessa fonte.

Parallelamente a questa esercitazione saranno organizzati corsi teorici e workshop pratici a beneficio dei partecipanti in diversi settori marittimi, in particolare visite e ispezioni di navi, tecniche di immersione, intelligence marittima, lotta contro le armi biologiche e chimiche, supporto medico, primo soccorso e leggi che regolano le attività marittime.





