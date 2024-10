Idf, 'un drone è caduto sulla città costiera di Nahariya'

(ANSAmed) - ROMA, 30 OTT - Un drone è caduto nelle prime ore di oggi sulla città costiera di Nahariya, nel nord di Israele: lo ha reso noto l'esercito (Idf) su Telegram, aggiungendo che il velivolo senza pilota è stato rilevato dai sistemi dell'Idf poco prima della caduta. Sull'episodio è in corso un'indagine, si legge in un comunicato.Il Jerusalem Post riporta che le schegge del drone hanno colpito e danneggiato un edificio della città e le sirene d'allarme non si sono attivate. Non ci sono al momento informazioni su eventuali feriti o vittime. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA