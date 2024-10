Media Libano, 'attacco con droni a Tiro'

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 OTT - L'agenzia di stampa statale libanese segnala un attacco con droni a Tiro dopo la richiesta israeliana di evacuare.In precedenza le squadre della protezione civile libanese avevano chiuso i punti di accesso a Tiro, a sud di Beirut, in seguito alle indicazioni di evacuazione dell'esercito israeliano per i residenti di un quartiere in particolare. Tiro conta una popolazione di oltre 40 mila abitanti. Lo riferisce il quotidiano al Akhbar, vicino a Hezbollah.Attacchi dell'Idf sono in corso nei villaggi di Serifa, Al-Bergalia, Peron, Salaa e Afalia nella regione di Tiro, nel sud del Libano. (ANSAmed).

