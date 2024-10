Croce Rossa libanese, 3 paramedici feriti in un attacco nel sud

BEIRUT - Tre paramedici sono rimasti feriti oggi in un attacco nel sud del Libano durante una missione di soccorso coordinata con le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite. Lo ha affermato la Croce Rossa libanese.

Quattro team di ambulanze sono stati inviati nella città meridionale di Nabatiyeh in coordinamento con Unifil in seguito a un attacco, e poi "il sito è stato nuovamente bombardato e tre volontari sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale", ha spiegato la Croce Rossa.





