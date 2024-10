Unrwa, 'Israele continua a bloccare gli aiuti nel nord di Gaza'

ROMA - Le autorità israeliane continuano a impedire alle missioni umanitarie di raggiungere le zone del nord di Gaza con rifornimenti essenziali, tra cui medicinali e cibo, per le persone sotto assedio: lo ha affermato il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Unrwa Philippe Lazzarini su X.

Gli ospedali sono stati colpiti e sono senza elettricità, mentre i feriti sono lasciati senza cure, ha dichiarato Lazzarini. "I rifugi rimasti dell'Unrwa sono così sovraffollati che alcuni sfollati sono ora costretti a vivere nei bagni.

Secondo i resoconti, le persone che tentano di fuggire vengono uccise e i loro corpi abbandonati sulla strada. Anche le missioni per salvare le persone da sotto le macerie vengono negate", ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA