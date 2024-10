Soccorsa un'imbarcazione con 231 migrati alle Canarie

(ANSAmed) - MADRID, 21 OTT - Almeno 231 migranti di origini subsahariane, fra i quali 58 minori e 13 donne sono sbarcate da una imbarcazione giunta la scorsa notte nell'isola di Gran Canaria alle Canarie, segnala il Centro di coordinamento delle emergenze di Tenerife. I migranti sono stati assistiti allo sbarco dai volontari della Croce Rossa e dai servizi sanitari, che hanno trasferito tre persone in ospedale.Il caicco era stato intercettato a circa 5,5 km dalla costa di Gran Canaria dalla motovedetta del Salvataggio Marittimo 'Macondo' ma è giunto nel porto di Arguineguin con i propri mezzi.Un altro gommone con a bordo 14 persone di origini magrebine, fra le quali tre minorenni, è sbarcato intorno alla mezzanotte di ieri sulla spiaggia di El Corralete, nel parco naturale di Cabo de Gata, a Nijar in Almeria, al sud della penisola iberica, informa il Salvataggio Marittimo. Allo sbarco gli occupanti, tutti in buone condizioni di salute, hanno detto di essere salpati due giorni prima dalla costa di Mostaganem, in nord Africa. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA