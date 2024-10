Soccorritori palestinesi concludono addestramento in Algeria

ALGERI - Una squadra della Protezione civile palestinese ha completato un addestramento in Algeria per le operazioni di salvataggio in acqua. In un comunicato pubblicato sui propri social, il ministero dell'Interno algerino ha affermato che tale formazione rientra nell'ambito della cooperazione bilaterale tra Algeria e Palestina.

Il direttore generale della Protezione civile, colonnello Boualem Boughlaf, ha consegnato i certificati ai tirocinanti palestinesi al termine della formazione, che si è svolta dal 25 settembre 2024 al 17 ottobre 2024.

Il personale palestinese ha seguito corsi teorici ed esercitazioni sul campo sotto la supervisione di formatori e istruttori specializzati nella materia, conclude la nota.





