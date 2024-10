Capo pasdaran, 'colpiremo Israele dolorosamente se attacca'

(ANSAmed) - TEHERAN, 17 OTT - Il capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane Hossein Salami ha avvertito di ulteriori ritorsioni contro Israele se attacca obiettivi iraniani, cosa che Israele ha giurato di fare dopo l'attacco missilistico dell'Iran del 1° ottobre. "Se commettete un errore e attaccate i nostri obiettivi, che siano nella regione o in Iran, vi colpiremo di nuovo dolorosamente", ha detto Salami al funerale di un generale delle Guardie ucciso in un attacco israeliano insieme al capo di Hezbollah Hassan Nasrallah in Libano il mese scorso. (ANSAmed).

