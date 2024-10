'Almeno 45 morti con 12 bimbi in vari raid israeliani su Gaza'

ROMA - Almeno 45 persone, tra cui almeno 12 bambini, sono state uccise dagli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, incluso uno avvenuto questa mattina sull'ospedale di Deir al-Balah - e che secondo l'Idf aveva come obiettivo un "centro di comando" di Hamas -, dicono fonti ospedaliere della Striscia.



Almeno 22 persone, incluso almeno un neonato, sono state uccise nei raid contro la scuola al Mufti nel campo profughi Nuseirat, nel centro di Gaza, hanno dichiarato i funzionari degli ospedali al-Awda e al-Aqsa. Secondo l'ospedale al-Shifa di Gaza City, inoltre, cinque bambini sono stati uccisi da un attacco aereo israeliano mentre giocavano a biglie nel campo di al Shati, nel nord di Gaza. In precedenza, l'ospedale di al-Aqsa aveva reso noto che nel campo profughi di Nuseirat otto membri di una famiglia - tra cui sei bambini - erano morti in seguito a un attacco dell'esercito israeliano contro una casa in cui si stavano rifugiando. Altre sei persone sono state uccise quando un carro armato israeliano ha bombardato il vicino campo profughi di Bureij.



Durante la notte, infine, almeno quattro persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite dopo che il raid dell'Idf nell'ospedale dei martiri di Al-Aqsa nella città centrale di Deir al-Balah ha causato un incendio che ha colpito l'accampamento di tende degli sfollati. Secondo i medici palestinesi, ripresi da Ap, alcuni sono morti per gravi ustioni.



L'ospedale dei martiri di Al-Aqsa stava già lottando per curare un gran numero di feriti da un precedente attacco a una scuola trasformata in rifugio nelle vicinanze che ha ucciso almeno 20 persone quando è stato sferrato un raid aereo di prima mattina. Le riprese dell'Ap mostrano bambini tra i feriti.



L'Aeronautica militare israeliana da parte sua annuncia di aver lanciato nella notte un "attacco mirato" contro "terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo" situato nell'ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah, aggiungendo che "il centro di comando e controllo veniva utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele".

