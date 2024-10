Progetto Mediterranea per le donne colpite dal tumore al seno

ROMA - La prossima settimana imbarcazione Mediterranea, vettore della spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale in navigazione nel Mediterraneo dal 2013 che ha già percorso oltre 26.000 miglia da un lato all'altro del Mediterraneo, Mar Nero e Atlantico spagnolo, portoghese e marocchino, svolgerà a bordo in Grecia, lungo la rotta da Itaca a Messolongi nel Golfo di Patrasso, il progetto Un Mare di Vita, dedicato alle donne colpite da tumore al seno, in collaborazione con Fondazione Prometeus per la cura e la ricerca in campo oncologico.



L'iniziativa Un Mare di Vita rientra nell'obiettivo sociale di Progetto Mediterranea e offre la possibilità dell'esperienza della navigazione a vela a chi, per vari motivi - dall'emarginazione sociale, alla disponibilità economica, a motivi di salute - non ne avrebbe accesso in maniera spontanea e che invece, grazie anche all'intermediazione di altre realtà virtuose, può godere pienamente di una settimana a bordo di Mediterranea, in equipaggio con le Mediterranee e i Mediterranei.



"In particolar modo - racconta Francesca Piro, presidente di Progetto Mediterranea e medico - per quanto riguarda le pazienti oncologiche colpite da tumore al seno, i dati della letteratura dimostrano l'efficacia dello strumento "Mare e Vela" nell'ambito del processo di cura, quale opzione "altra" da affiancare alla terapia clinica." Prosegue Cinzia Armelisasso, medico anche lei e da sempre parte di Progetto Mediterranea: "L'obiettivo è quello del recupero della femminilità anche attraverso l'esposizione del corpo con una cicatrice; delle proprie sicurezze mediante la relazione con l'equipaggio e la condivisione delle emozioni (paura, tristezza, felicità, lacrime…); della percezione dello scarico dalla condizione di malattia non soltanto fisicamente, ma anche nella mente, buttandola metaforicamente in mare, lasciando che affondi, mentre la barca va e naviga lentamente…" Il progetto non è a senso unico, ovvero da Progetto Mediterranea verso le donne, ma attraverso un questionario che viene distribuito a bordo, anche Progetto Mediterranea conduce la propria ricerca culturale e di formazione esplorando il grado di "stato di benessere" psicologico e fisico indotto dall'esperienza di navigazione a vela su Mediterranea.



"Mediterraneo è anche e soprattutto consapevolezza" commenta l'ideatore del Progetto Mediterranea, lo scrittore Simone Perotti "che nasce dal chiedersi e dal dialogare. Il benessere senza consapevolezza è solo una droga fittizia e temporanea. Ma per costruire consapevolezza servono molte parole, molti silenzi. Che a bordo di Mediterranea ci si possa incontrare per fare ricerca individuale e di gruppo, con persone che hanno attraversato dolori e con persone che vivono la loro "normalità" è ogni volta un piccolo miracolo filosofico e di relazione sociale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA