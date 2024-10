Colpita una petroliera al largo dello Yemen

(ANSAmed) - ROMA, 10 OTT - Una petroliera battente bandiera liberiana è stata colpita da un proiettile non identificato nel Mar Rosso a circa 73 miglia nautiche (135 chilometri) a sud-ovest del porto yemenita di Hodeida, dove sono atttivi i miliziani filoiraniani Houthi. Lo riferisce il quotidiano internazionale arabo Asharq al Awsat citando la società di sicurezza navale britannica Ambrey, secondo cui la nave è stata colpita sul lato di dritta, sul ponte, causando danni minori.Circa quattro ore dopo, altri due proiettili sarebbero esplosi entro 0,27 miglia nautiche dal lato di sinistra della nave. In precedenza, l'agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) aveva a sua volta riferito di aver ricevuto una segnalazione di un incidente nella stessa area. Il capitano della nave, ha aggiunto la stessa fonte, ha riferito che la sua unità è stata colpita da tre proiettili, subendo danni, ma non sono stati segnalati incendi o vittime.(ANSAmed).

