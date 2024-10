Hezbollah, combattimenti in corso con l'Idf nel sud Libano

BEIRUT - Hezbollah riferisce che sono "in corso combattimenti" tra le sue milizie e soldati israeliani nel sud del Libano, dove lo Stato ebraico intende estendere le sue operazioni. Stamattina il movimento sciita aveva reso noto di aver respinto due tentativi di infiltrazione dell'Idf in territorio libanese.



Questa mattina le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano diramato un nuovo avviso alla popolazione del Libano meridionale, invitandola a "stare attenti" poiché le truppe "continuano ad attaccare le posizioni di Hezbollah" nella regione. "Per la vostra sicurezza vi è vietato tornare alle vostre case fino a nuovo avviso", ha affermato il portavoce delle Idf Avichay Adraee su X. "Chiunque si diriga a sud mette in pericolo la propria vita".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA