Fonti mediche, oggi uccisi 43 palestinesi nella Striscia di Gaza

ROMA - Almeno 43 palestinesi sono stati uccisi oggi nella Striscia di Gaza dall'esercito israeliano: lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Il bilancio include le vittime dell'attacco al campo profughi di Jabalya nel nord della Striscia, che ora sono sette, secondo le stesse fonti. In precedenza la Protezione civile di Gaza aveva annunciato che 17 persone sono morte nell'attacco israeliano a Jabalya.



Un corrispondente della Wafa citato dalla stessa agenzia di stampa palestinese ha affermato che "c'erano decine di martiri e feriti che giacevano nelle strade di Jabalya e, a causa dell'intensità dei bombardamenti, gli operatori sanitari e la protezione civile non sono riusciti a raggiungerli".



Residenti hanno riferito che Israele ha inviato i carri armati più in profondità a Jabalya ed ha consigliato alla popolazione di andarsene mentre bombarda dal cielo lo storico campo profughi palestinese. Lo riporta Haaretz.

