Israele, razzi da Gaza nel primo anniversario dell'attacco del 7/10

ROMA - L'esercito israeliano (Idf) ha segnalato quattro razzi provenienti dal sud della Striscia di Gaza quando erano iniziate da poco le celebrazioni per il primo anniversario dell'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023. I razzi sono stati individuati dopo allarmi aerei scattati alle 06:31 ora locale (le 5:31 in Italia) in diverse comunità vicine alla Striscia di Gaza. Le celebrazioni sono cominciate a Reim con un minuto di silenzio alle 6.29 (le 5:29 in Italia), ora di inizio dell'attacco del movimento islamista palestinese nel sud del Paese. L'Aeronautica israeliana ha intercettato tre razzi e il quarto è caduto in un'area aperta.



L'ala militare di Hamas ha rivendicato il lancio di razzi da Gaza verso Israele. Le Brigate Ezzedine Al-Qassam hanno affermato in un comunicato che i loro combattenti hanno sparato proiettili contro "raduni nemici" ai valichi di Rafah, al valico di Kerem Shalom e al kibbutz Holit, vicino al confine con Gaza.



Più tardi due boati sono stati sentiti a Tel Aviv. I boati sono stati provocati dall'intercettazione di due razzi sparati da Gaza verso il centro di Israele. Le sirene sono state attivate solo nell'area dove gli ordigni sono stati distrutti, ha riferito l'esercito israeliano.



Le Brigate Al-Qassam, ala armata di Hamas, hanno rivendicato anche questo attacco contro la città di Tel Aviv con una raffica di razzi Maqadmeh M90. Secondo una dichiarazione su Telegram riportata da Al Jazeera, il gruppo ha affermato che l'attacco fa parte della "battaglia di logoramento in corso" e in risposta ai "massacri israeliani contro i civili e allo sfollamento deliberato del nostro popolo".



L'Idf ha affermato che Hamas aveva pianificato di lanciare un più ampio sbarramento di razzi contro Israele questa mattina, e i suoi piani sono stati sventati. Lo riporta il Times of Israel.



L'Idf ha sottolineato di aver "sventato una minaccia immediata, in seguito ai primi preparativi e all'identificazione di un'intenzione da parte dell'organizzazione terroristica di Hamas di sparare contro Israele". I jet israeliani hanno colpito lanciarazzi e tunnel in tutta Gaza pochi istanti prima delle 6:30, secondo l'Idf. Hamas è riuscita a lanciare solo quattro razzi, tre dei quali sono stati intercettati e il quarto è atterrato in un'area aperta.





