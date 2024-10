Oms, 28 operatori sanitari uccisi in Libano in 24 ore

(ANSAmed) - ROMA, 03 OTT - Ventotto operatori sanitari in Libano sono stati uccisi nelle ultime 24 ore: lo ha detto ai giornalisti il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, come riporta il Guardian, aggiungendo che molti operatori sanitari "non si stanno presentando al lavoro perché sono fuggiti dalle aree in cui lavorano a causa dei bombardamenti". (ANSAmed).

