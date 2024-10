Israele, colpita l'intelligence di Hezbollah a Beirut

(ANSAmed) - BEIRUT, 03 OTT - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito il quartier generale dell'intelligence di Hezbollah a Beirut, in mezzo a una raffica di attacchi mirati alle postazioni del gruppo sciita nella capitale libanese. I caccia israeliani "hanno colpito obiettivi appartenenti al quartier generale dell'intelligence di Hezbollah a Beirut, tra cui agenti terroristici appartenenti all'unità, mezzi di raccolta di informazioni, centri di comando e ulteriori infrastrutture terroristiche", ha affermato l'esercito in una dichiarazione.Secondo il Guardian in uno dei raid israeliani a Dahiyeh, roccaforte di Hezbollah nella periferia sud di Beirut, è stato colpito anche l'ufficio del dipartimento media del movimento sciita. (ANSAmed).

