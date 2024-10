Inaugurato il settimo centro consolare d'Italia in Algeria

(ANSAmed) - ALGERI, 03 OTT - L'ambasciatore d'Italia in Algeria, Alberto Cutillo, si è recato in visita alla città di Tamanrasset, principale polo economico e urbano del Sahara algerino, per inaugurare, alla presenza delle autorità locali e di una nutrita rappresentanza dei notabili tuareg della regione, un nuovo centro per i servizi consolari della sede diplomatica italiana ad Algeri.Realizzato in collaborazione con la multinazionale Vfs Global, come ha fatto sapere la rappresentanza diplomatica italiana ad Algeri, lo sportello, che sarà operativo due volte a settimana, assicurerà la presenza dei servizi consolari italiani in una delle regioni più lontane dalla capitale (oltre 1900 chilometri).Questo nuovo centro consolare italiano sarà dedicato prevalentemente a soddisfare la domanda di servizi provenienti dalla business community tuareg dedita al settore del turismo e dalla comunità residente.Gli italiani, inoltre, secondo alcune stime fornite dal ministero del Turismo algerino, sono tra i primi posti per numero di visitatori in Algeria e nella regione del deserto dell'Assekrem. Per tale ragione, sono state avviate importanti collaborazioni tra enti e agenzie di viaggio italiane ed algerine per rafforzare la presenza italiana in tale settore anche attraverso la partecipazione congiunta a fiere internazionali per la promozione di un turismo equo e solidale in Algeria.Propria oggi a Tamanrasset, è stata inaugurata la stagione turistica del deserto algerino, che durerà fino alla fine di marzo, alla presenza del ministro del settore Mokhtar Didouche e dell'ambasciatore italiano Alberto Cutillo.Tamanrasset, la capitale dei monti dell'Ahaggar, sarà il centro della futura zona di libero scambio con il Mali e il Niger, nell'ambito di un piano del governo di Algeri che prevede il lancio di cinque aree di questo tipo con Mauritania, Mali, Niger, Tunisia e Libia. (ANSAmed).

