Naufragio Djerba, arrestato l'organizzatore della traversata

TUNISI - La direzione generale della Guardia nazionale tunisina ha annunciato, in un comunicato su Facebook di aver arrestato il principale organizzatore della traversata clandestina terminata lunedì all'alba in un naufragio davanti all'isola di Djerba, con un bilancio preliminare di 16 morti e 31 persone soccorse. Insieme a lui in manette sua moglie, e altri cinque intermediari coinvolti nell'organizzazione di questi attraversamenti illegali. Le autorità continuano i loro sforzi per identificare le persone coinvolte in questa tragedia.



Il 30 settembre scorso, secondo la stessa fonte, nel corso di un'operazione congiunta delle unità di informazione e ricerca, in collaborazione con le unità marittime del Sud, cinque intermediari sono stati arrestati per il loro ruolo nell'ospitare e facilitare le traversate illegali. Sono stati sequestrati inoltre tre veicoli utilizzati per il trasporto dei migranti, oltre a ingenti somme di denaro e l'imbarcazione utilizzata per la traversata. Questi arresti sono avvenuti in coordinamento con la procura del tribunale di Médenine, che ha aperto un'indagine.



Il bilancio delle vittime del naufragio è salito oggi a 16, secondo una fonte della sicurezza. La stessa fonte ha affermato all'agenzia Tap che le ricerche sono ancora in corso nonostante la mancanza di informazioni precise sul numero di persone a bordo dell'imbarcazione quando ha lasciato la costa dell'isola dalla spiaggia di Sidi Hacheni. I corpi recuperati delle vittime sono stati portati negli ospedali di Zarzis, Medenine, Ben Guerdane e Tataouine, dove saranno sottoposti ad analisi forensi, ha specificato una fonte medica. 31 i migranti soccorsi.

