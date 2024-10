Hezbollah, nuova infiltrazione israeliana, scontri nel sud

(ANSAmed) - BEIRUT, 02 OTT - Hezbollah ha affermato che i suoi combattenti si stanno scontrando con truppe israeliane che si sono "infiltrate" in un villaggio al confine meridionale del Libano, dopo che in precedenza aveva detto di aver respinto un tentativo di infiltrazione altrove. Hezbollah "è impegnato in scontri con i soldati del nemico israeliano che si sono infiltrati nel villaggio di Maroun al-Ras da est", ha dichiarato il gruppo sostenuto dall'Iran, aggiungendo che gli scontri sono "in corso". (ANSAmed).

