Strage a Jaffa, 6 israeliani uccisi alla fermata del metrò

(ANSAmed) - ROMA, 01 OTT - Poco prima che sullo Stato ebraico cadesse la pioggia dei missili iraniani, il terrore era già arrivato nel cuore di Israele: a Jaffa, nel sud dell'area metropolitana di Tel Aviv, due uomini con armi automatiche e coltelli hanno iniziato a colpire i passeggeri in un vagone del metrò leggero, dal quale sono poi scesi aprendo il fuoco sulle persone in quel momento presenti sulla banchina e accoltellandole altre, anche fuori dalla stazione. Sei i morti alla fine dell'attacco. Altre nove persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. I due assalitori sono stati uccisi poco dopo.Sui media israeliani sono subito comparse le agghiaccianti immagini dell'attacco riprese dalle telecamere di sicurezza: si vedono gli attentatori mentre scendono dalla metropolitana alla fermata Sdérot-Yéroushalaïm, poi gli stessi che fanno fuoco sui presenti. In un'immagine particolarmente cruda, uno dei due spara a una persona già a terra. I due, che secondo la polizia gridavano 'Allah akhbar', hanno poi continuato ad accoltellare persone sul vicino Jerusalem boulevard, prima di essere uccisi da un agente della polizia cittadina e da un passante armato, secondo quanto scrivono i media locali. (ANSAmed).

