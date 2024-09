Primo attacco di Israele al centro di Beirut, almeno 4 morti

ROMA - E' salito a quattro il bilancio dei morti nell'attacco israeliano contro un appartamento nel centro di Beirut. Lo ha riferito - come riporta il sito ynet - la rete televisiva libanese Nbn. L'attacco, secondo i media locali, è stato lanciato con un drone ed ha colpito un condominio nei pressi dell'incrocio di Kola nel centro della capitale. Lo riferisce il Guardian precisando che è la prima volta che Israele colpisce Beirut fuori dai sobborghi meridionali dall'inizio della guerra. Il rumore dell'esplosione è stato udito in tutta la città.



L'incrocio di Kola è un punto di riferimento popolare a Beirut, dove taxi e bus si riuniscono per raccogliere i passeggeri. Le prime immagini del raid mostrano due piani di un condominio completamente distrutti. Fino ad ora Israele aveva limitato i suoi attacchi sulla capitale del Libano ai suoi sobborghi meridionali.



Nell'attacco sono rimasti uccisi tre dirigenti del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp). Lo ha annunciato - come riportano i media locali - la stessa organizzazione. Secondo quanto riferito da Sky News Arabic, i membri uccisi nell'attacco sono Muhammad Abdel Aal, capo del dipartimento di sicurezza militare del Fplp, Imad Awda, comandante militare del Fplp in Libano, e Abdul Rahman Abdel Aal.





