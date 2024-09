Unhcr, 30 mila persone entrate in Siria dal Libano in 72 ore

(ANSAmed) - ROMA, 27 SET - Più di 30.000 persone, principalmente siriani, hanno attraversato il confine con la Siria dal Libano nelle ultime 72 ore: lo ha affermato l' agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). In un post su X, l'agenzia dell'Onu ha anche condiviso un video dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, che chiede un cessate il fuoco. Lo riporta il Guardian.(ANSAmed).

