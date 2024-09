(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 SET - Dopo l'attacco missilistico di questa mattina dal Libano contro Tiberiade e la zona del Golan, nel nord di Israele, i media israeliani riferiscono di almeno cinque missili esplosi nel Lago di Tiberiade.Sindaco di Tiberiade, 'limitare le uscite in strada' Il sindaco di Tiberiade, Yossi Nivah, in seguito ai tre attacchi di razzi lanciati dal Libano verso la città questa mattina ha chiesto alla cittadinanza di limitare al minimo le uscite in strada. Lo riferisce Ynet. (ANSAmed).

