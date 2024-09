Houthi, abbiamo attaccato Israele e lo faremo ancora

ROMA - Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato di aver preso di mira le città israeliane di Tel Aviv e Ashkelon con un missile balistico e un drone. Lo riporta il Guardian. Il portavoce militare degli Houthi ha affermato che le loro operazioni non si fermeranno nei prossimi giorni finché non saranno terminate le offensive israeliane a Gaza e in Libano.



"Condurremo altre operazioni militari contro il nemico israeliano in segno di vittoria per il sangue dei nostri fratelli in Palestina e Libano", ha affermato Yahya Sarea in un discorso televisivo.



Gli allarmi anti missile sono scattati poco prima della mezzanotte italiana in tutto il centro di Israele, tra l'altro a Gush Dan, nella pianura di Yehuda e anche nel sud di Sharon, per l'arrivo di un missile lanciato dallo Yemen. Il portavoce dell'Idf ha informato che "il missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato con successo dal sistema Arrow. Le esplosioni sentite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione".



Schegge del missile intercettato, lanciato la scorsa notte dallo Yemen verso Tel Aviv, sono state trovate nel villaggio di Nof Ayalon. I frammenti hanno causato danni a un'automobile e al tetto di una casa. Non ci sono stati feriti nell'incidente, riferisce Ynet.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA