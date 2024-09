'Cooperante uccisa a Gaza da uomini armati palestinesi'

TEL AVIV - Uomini armati palestinesi hanno sparato e ucciso un'operatrice umanitaria di un ente di beneficenza con sede negli Stati Uniti, aprendo il fuoco sulla sua auto in quello che i funzionari di Hamas hanno definito un caso di scambio di persona. Lo riferiscono i media israeliani.



Secondo resoconti non verificati, sembrerebbe che sia stata uccisa da uomini armati di Hamas per essersi rifiutata di consegnare i fondi degli aiuti al gruppo terroristico. L'auto su cui viaggiava Islam Hejazy, responsabile del programma Gaza presso Heal Palestine, è stata intercettata ieri nella zona di Khan Younis, nel sud dell'enclave. Secondo i residenti e la famiglia della donna, uomini armati a bordo di tre auto hanno sparato decine di proiettili contro il veicolo. "Era la madre di due bambini piccoli e un'operatrice umanitaria con la massima etica e professionalità", ha scritto Heal Palestine su Facebook.



La sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione, affermando che i partiti governativi guidati da Hamas hanno riferito che è stata uccisa per errore. I suoi assassini, la cui identità non è stata immediatamente chiara, non sono riusciti a identificare il veicolo che stava guidando, affermano. Al momento non c'è stato alcun commento da parte di Hamas. "Questo è stato uno shock ancora più grande... Come è possibile che un'anima innocente sia stata sprecata e che siano stati sparati 90 proiettili contro la sua auto solo per un'identificazione errata?", ha detto la famiglia in una dichiarazione pubblicata dai media palestinesi.

