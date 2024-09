Oltre 22.000 persone in fuga dal Libano entrate in Siria

DAMASCO - Più di 22.000 persone in fuga dai bombardamenti israeliani in Libano sono entrate in Siria da lunedì scorso: lo hanno reso noto fonti della sicurezza siriana.



"Il numero totale di persone entrate attraverso il valico di Jdeidet Yabbous negli ultimi tre giorni e fino a giovedì mattina ammonta a più di 6.000 libanesi e circa 15.000 siriani", ha affermato una fonte che ha voluto mantenere l'anonimato. Una seconda fonte ha indicato che 1.000 libanesi e 500 siriani sono passati attraverso il valico di Jusiyah.





