TUNISI - Un centinaio di attivisti del Coordinamento tunisino 'Azione Comune per la Palestina' ha protestato ieri sera davanti al Teatro municipale della capitale in solidarietà con il popolo palestinese e libanese per condannare i bombardamenti israeliani a Gaza e in Libano. La manifestazione si è svolta senza alcun incidente di ordine pubblico.





