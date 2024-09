Onu, 'decine di migliaia di persone fuggite dal Libano'

(ANSAmed) - GINEVRA, 24 SET - Decine di migliaia di persone sono fuggite dalle violenze in Libano da ieri: lo affermano le Nazioni Unite.Le Nazioni Unite hanno dichiarato di essere "estremamente allarmate" per l'"improvvisa escalation di ostilità tra Israele e Hezbollah" in Libano, dove questa settimana "decine di migliaia" di persone sono fuggite dalla violenza. "Siamo gravemente preoccupati per la grave escalation di attacchi a cui abbiamo assistito ieri. Decine di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case ieri e stanotte, e il numero continua a crescere", ha dichiarato il portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), Matthew Saltmarsh, durante un briefing con la stampa a Ginevra.(ANSAmed).

