Tunisia: oltre 25.000 associazioni attive sul territorio

TUNISI - Sono 25.080 le associazioni attive in Tunisia al 17 settembre, la maggior parte delle quali opera nei settori culturale, educativo e sportivo. Lo mostrano i dati pubblicati dal Centro di Formazione, Studi e Documentazione sulle Associazioni (Ifeda).



La maggior parte di queste associazioni/Ong è basata a Tunisi (5.110), seguita da Sfax (1.085), Nabeul (1.477) e Zaghouan (320). Le Ong che operano nel settore culturale sono in cima alla classifica con 5.046, seguite da istruzione (4.589), sport (3.255), sociale (2.784), sviluppo (2.582), scienza (1.912), ambiente (633), gioventù (408), infanzia (322), donne (226). 218 le Ong straniere.



La creazione di associazioni in Tunisia è regolata dal decreto n. 88 del 2011, che garantisce la libertà di creare associazioni e promuove la trasparenza e la responsabilità.





