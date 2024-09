Migranti: naufragio a largo dell'isola greca di Samos, 3 morti

(ANSAmed) - ROMA, 23 SET - La Guardia costiera greca è impegnata in una vasta operazione di soccorso a seguito di un naufragio di un gommone con a bordo dei migranti a largo dell'isola di Samos, nella zona di Agios Isidoros: finora il bilancio delle vittime è di tre persone, mentre altre cinque sono state tratte in salvo. Lo riporta Kathimerini.La Guardia Costiera è stata informata questa mattina del naufragio di un gommone a circa 150 metri dalla riva: stando alle prime informazioni, circa 30 persone viaggiavano sull'imbarcazione. Un migrante è stato rintracciato a riva, ma non è chiaro se fosse tra i passeggeri del gommone, scrive Kathimerini. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dalle condizioni meteo sfavorevoli per i forti venti. Un elicottero dell'Aeronautica militare è decollato per assistere le motovedette della Guardia costiera nelle ricerche. (ANSAmed).

