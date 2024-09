In Israele ospedale di Tiberiade trasferisce pazienti sottoterra

ROMA - Il centro medico Tzafon di Tiberiade ha annunciato di aver dimesso alcuni pazienti e trasferito altri in aree protette o in altri ospedali, alla luce delle direttive aggiornate di domenica del Comando del Fronte Interno. Lo riporta il Jerusalem Post.



Dopo le indicazioni del ministero della Salute a tutti gli ospedali del Nord, il Tzafon Medical Center - riporta il media israeliano - ha dichiarato di aver trasferito tutti i pazienti in spazi sotterranei protetti e di aver operato solo in aree fortificate.

