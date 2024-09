Centinaia di famiglie in fuga dal Libano meridionale

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 SET - Centinaia di famiglie nel Libano meridionale stanno fuggendo dai bombardamenti israeliani. Lo affermano un funzionario locale e i giornalisti dell'Afp.Immagini pubblicate sui media internazionali mostrano lunghe file di auto sulle strade.La fuga di massa delle famiglie segue gli appelli di Israele ad evacuare il sud del Paese. Secondo il presidente della compagnia telefonica libanese Ogero Imad Kreidieh, ci sono stati più di 80.000 tentativi di chiamata da parte di Israele per chiedere alla popolazione di evacuare determinate zone del Libano. "E' guerra psicologica per creare scompiglio e caos", ha affermato Kreidieh, come riporta Sky News. (ANSAmed).

