Beirut, 100 morti negli attacchi israeliani nel sud Libano

BEIRUT - Il ministero della Sanità libanese ha annunciato che 100 persone sono state uccise e più di 400 ferite in intensi attacchi israeliani nel sud del Paese, il bilancio più pesante in quasi un anno di violenza.



"Secondo gli ultimi dati, gli attacchi israeliani su città e villaggi del sud hanno provocato 100 morti e più di 400 feriti, tra cui bambini, donne e soccorritori", ha dichiarato il ministero in un comunicato.



Il dicastero ha inoltre invitato tutti gli ospedali delle regioni del sud, di Nabatiye e di Baalbeck-Hermel, nella valle della Bekaa, a "sospendere tutte le operazioni chirurgiche non di emergenza per curare i feriti causati dalla continua escalation dell'aggressione israeliana contro il Libano".



Ci sono due bambini tra le vittime di un raid a Tibnin che ha provocato 4 morti e oltre 26 feriti. Lo riporta il media libanese Al Mayadeen. Il ministero della Sanità libanese ha annunciato che 13 persone sono rimaste leggermente ferite a seguito dei raid su Al-Malikiyah, sui Monti Butma e nelle aree circostanti il distretto di Tiro.

