Idf, 'eliminato capo della rete terroristica a Qabatiya'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 SET - Il capo di una rete terroristica locale era tra i sette uomini armati palestinesi uccisi ieri dalle truppe israeliane nella Cisgiordania settentrionale. Lo riferisce il portavoce dell'Idf. Durante un raid nella cittadina, vicino a Jenin, i soldati di un'unità speciale hanno ucciso quattro uomini armati in uno scontro a fuoco. Secondo l'Idf, tre fucili d'assalto e altre armi sono stati sequestrati dai corpi dei militanti. Alcune ore dopo, un altro gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco contro le truppe israeliane che operavano in città. L' esercito ha affermato di aver eseguito un attacco con drone contro alcuni militanti che si trovavano in un' auto, uccidendone tre, il carico di armi ed esplosivi che era all'interno ha poi causato un'esplosione secondaria.Tra i militanti uccisi dal drone c'era Shadi Zakarneh, identificato dall'Idf e dallo Shin Bet come il capo di un'organizzazione terroristica a Qabatiya, responsabile della pianificazione di numerosi attacchi nella Cisgiordania settentrionale. L'esercito ha inoltre affermato che sette palestinesi ricercati sono stati arrestati durante il raid.(ANSAmed).

