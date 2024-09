Morti e oltre cento feriti per le esplosioni di walkie talkie in Libano

ROMA - E' di tre morti il primo bilancio dell'esplosione di apparecchi walkie talkie in Libano. Lo rende noto l'agenzia ufficiale libanese. Si contano anche più di 100 feriti nelle nuove esplosioni verificatesi oggi a Beirut e nella valle della Bekaa, secondo il ministero della Salute libanese. Alcuni strumenti radio sono esplosi durante funerali di persone uccise nell'attacco hacker di ieri. Sui social circolano video di persone a terra, ferite o morte, a Beirut e nella Bekaa.



Dopo le prime esplosioni di walkie talkie registratosi nella roccaforte di Hezbollah alla periferia di Beirut, i media libanesi hanno segnalato nuove esplosioni simultanee di dispositivi in diverse zone del Libano, oltre alla capitale. Nella città di Sidone e in altre località meridionali, si registrano anche esplosioni di sistemi collegati ai pannelli solari e di macchine per le impronte digitali, sempre secondo i media locali.

