Migranti: Geo Barents parte da Augusta per una nuova missione

(ANSAmed) - AUGUSTA, 17 SET - La nave Geo Barents, di MediciSenza Frontiere, è partita per la sua missione numero 66 dal porto di Augusta, in provincia di Siracusa. Sta facendo rotta verso il Mediterraneo centrale per "soccorrere chi non ha altra scelta che rischiare la vita in mare per fuggire dalla Libia", specifica la Ong. La nave proveniva da Salerno, dove vi era stato l'ultimo sbarco, in seguito al quale l'imbarcazione era stata sottoposta a fermo amministrativo, che poi è stato successivamente sospeso. (ANSAmed).

