Bus ribaltato in Egitto, 3 gli italiani in terapia intensiva

(ANSAmed) - IL CAIRO, 16 SET - Sono tre, e non più solo due come annunciato finora, i turisti italiani ricoverati in terapia intensiva ma fuori pericolo di vita nel policlinico di Suez in Egitto per il ribaltamento di un bus turistico avvenuto sabato sera a est del Cairo. Lo ha riferito una fonte egiziana informata aggiornando un dato fornito ieri dalla Direzione sanitaria del governatorato egiziano."Le condizioni dei tre italiani in terapia intensiva sono stabili", ha detto la fonte all'ANSA precisando che "si tratta di due donne sui trent'anni, di cui una è stata operata ieri (...) e di un uomo di 40 anni che aveva un'emorragia interna, ma il cui stato si è stabilizzato".Ieri la Direzione sanitaria aveva parlato solo di una donna di 34 anni e di una seconda persona italiana. Nell'incidente erano rimasti feriti in tutto nove italiani e una trentina di turisti di altre nazionalità in viaggio verso Sharm el-Sheik al termine di una gita di un giorno al Cairo. Diversi italiani sono stati dimessi già ieri sera. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA