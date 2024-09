Unrwa, uccisi 6 membri del nostro staff in raid Israele su scuola

ROMA - L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha reso noto che sei suoi dipendenti sono stati uccisi in due raid aerei israeliani sul campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale di Gaza, precisando che si tratta del "più alto numero di vittime tra i nostri dipendenti in un singolo incidente" durante la guerra. Lo riporta al Jazeera.



Uno dei raid di ieri ha preso di mira la scuola al-Jaouni nel campo profughi di Nuseirat, provocando la morte di almeno 18 civili, per lo più bambini e donne, e numerosi feriti, secondo fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia palestinese Wafa.





