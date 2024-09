Tunisia: 8 mesi in appello ad avvocata Dahmani per 'fake news'

TUNISI - L'avvocata e opinionista tunisina Sonia Dahmani, in carcere dall'11 maggio scorso con l'accusa di avere violato il decreto anti-fake news, è stata condannata dalla Corte d'appello di Tunisi a otto mesi di reclusione: lo ha reso noto all'agenzia Tap il suo difensore, Samir Dilou. Dahmani era stata condannata ad un anno di reclusione il 5 luglio scorso in primo grado nell'ambito del procedimento per il quale venne arrestata nel maggio scorso a causa di commenti sarcastici - rilasciati alla tv Carthage+ - a proposito della situazione nel Paese, legata ai migranti provenienti dall'Africa subsahariana.



"Di quale Paese straordinario stiamo parlando, un Paese dal quale metà dei giovani vuole scappare?", aveva ironizzato Dahmani in risposta ad un altro editorialista, il quale aveva affermato che migranti provenienti da diversi Paesi dell'Africa sub-sahariana cercavano di stabilirsi in Tunisia.



Il capo d'accusa per la condanna, come l'ordinanza, è per "l'uso di reti di comunicazione per diffondere informazioni false con l'obiettivo di mettere in pericolo la pubblica sicurezza" e per "incitamento all'odio", ai sensi del decreto legge anti-fake news. Secondo la figlia di Dahmani, altri procedimenti penali pendono sulla donna, oggetto nei giorni del suo rocambolesco arresto di una vasta campagna di solidarietà mondiale da parte dei suoi colleghi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA