Rientro a scuola per 8 milioni di allievi in Marocco

(ANSAmed) - RABAT, 09 SET - Primo giorno di scuola per oltre 8 milioni di allievi e scolari in Marocco. La maggior parte frequenta le scuole pubbliche, mentre 1milione e 140mila studenti circa sono iscritti nelle scuole private.Il rientro in classe segna anche l'inizio di un anno che sarà caratterizzato dalla riforma del sistema educativo.La popolazione scolastica cresce, +5,5% per i cicli liceali e +12,7 per le scuole tecniche, quest'anno entrano in servizio quasi 300 mila nuovi insegnanti di cui 18mila freschi di concorso, per rimpiazzare i pensionamenti.Le classi sono sovraccariche e soffrono di sovraffollamento nel 4% dei casi alle elementari, 20% nel ciclo corrispondente alle medie e 10% al liceo. Per far fronte a questo problema sono state costruite 189 nuovi edifici scolastici che ha portato il numero totale a 12.300 scuole in tutto il Marocco.Cresce di pari passo la richiesta di insegnamento prescolare, aumentata quest'anno del 3,4% per un totale di 983.654 iscritti.Il ministero dell'educazione garantisce aiuti finanziari a più di 3 milioni di famiglie in difficoltà. Pian piano si introduce la lingua inglese al posto di quella francese e sono ormai il 63% delle prime classi delle medie a beneficiarne. (ANSAmed).

