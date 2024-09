Ong, sale a 25 uccisi il bilancio del raid di Israele in Siria. Iran: 'Atto criminale'

(ANSAmed) - ROMA, 09 SET - Sale a 25 morti, tra cui 5 civili, il bilancio di una serie di raid aerei israeliani condotti nella notte nella Siria centrale.



Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nei sei attacchi aerei condotti dai jet dello Stato ebraico nel distretto di Masyaf contro una fabbrica di armi iraniane e diverse postazioni militari, sono stati uccisi 11 miliziani siriani filo-iraniani, 2 combattenti degli Hezbollah libanesi, 4 militari governativi siriani, 5 civili oltre a tre persone ancora non identificate.



I feriti, secondo l'Osservatorio, sono 32. Alcuni dei quali sono gravi e il bilancio potrebbe aggravarsi col passare delle ore.

Il ministero degli Esteri iraniano ha accusato Israele per l'attacco "criminale" in Siria. "L'Iran condanna con la massima fermezza l'attacco criminale israeliano in Siria", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, Nasser Kanani, in riferimento all'attacco israeliano alla città di Masyaf. Secondo Irn, nel frattempo Kanani ha reagito alle notizie secondo cui il luogo attaccato sarebbe un centro legato all'Iran in Siria. "L'affermazione è completamente priva di fondamento", ha sottolineato. "I sostenitori del regime israeliano dovrebbero smettere di armare i sionisti", ha detto, invitando le Nazioni Unite a "prendere misure più serie contro i crimini barbari del regime sionista".



