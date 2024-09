Tunisia: liberato e arrestato di nuovo il candidato Zammel

(ANSAmed) - TUNISI, 06 SET - E' stato liberato ieri sera, e poi arrestato di nuovo, il candidato alle elezioni presidenziali tunisine, Ayachi Zammel. Lo ha reso noto su Facebook il suo avvocato, Abdessatar Messaoudi. Zammel era stato rilasciato per ordine della Divisione penale del tribunale di Manouba, con un rinvio dell'udienza al 19 settembre e poi "è stato prelevato e portato verso una destinazione sconosciuta", ha detto il legale.In un'intervista telefonica con l'agenzia Tap, Messaoudi ha spiegato che il suo team ha presentato le sue argomentazioni durante l'udienza di ieri, presentando una richiesta procedurale per il rilascio dell'imputato e una richiesta di rinvio dell'udienza per studiare il fascicolo del caso e preparare la strategia di difesa. Zammel era stato arrestato lunedì scorso con l'accusa di "falsificazione di firme, violazione di dati personali e offerta di regali per influenzare gli elettori", reati confermati mercoledì con la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse contro Zammel, in particolare quella di "offerta di regali per influenzare gli elettori", potrebbero comportare la rimozione del suo nome dalla lista dei candidati ai sensi dell'art. 161 del Codice elettorale. (ANSAmed).

