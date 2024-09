Tunisia: fermati quasi 30mila migranti in ingresso nel 2024

"La Guardia nazionale non controlla i confini europei ma mette in atto un esercizio di sovranità relativa al territorio tunisino". Lo ha detto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, che coordina la Guardia costiera, Houssemeddine Jebabli, alla radio locale Jawhara FM, precisando che la Guardia Nazionale è riuscita a contrastare 1.432 tentativi di ingresso illegale in Tunisia, per un totale di 11.551 persone nel 2023, e 3.224 nel 2024, per un totale di 29.880 persone.Jebabli ha sottolineato la presenza di reti di traffico di esseri umani governate da tunisini e stranieri, menzionando la presenza sul territorio tunisino di persone di diverse nazionalità, in particolare di origine araba e asiatica che cercano di migrare illegalmente verso l'altra sponda del Mediterraneo. Jebabli ha poi rimarcato l'aspetto umanitario in questo contesto, sottolineando l'assistenza fornita ai bambini, agli anziani e alle donne incinte da parte degli agenti della Guardia Nazionale. Jebabli ha confermato inoltre che diversi stranieri hanno commesso atti criminali e sono stati espulsi dal territorio tunisino. Il portavoce ha parlato anche di procedimenti giudiziari contro tunisini che hanno affittato case a stranieri senza rispettare la legge.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA